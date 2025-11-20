Ein Mitarbeiter eines Getränkeladens erlitt während seiner Schicht einen Zusammenbruch. Mehrere Anwesende eilten ihm zu Hilfe, doch ein Kunde nutzte die Situation skrupellos aus und räumte den Safe im Büro leer, während der Mann wenige Meter entfernt um sein Leben kämpfte.

Verkäufer erleidet Herzinfarkt: Kunde plündert Safe Seit rund einem Jahr arbeitete Jason Hay (53) in dem Spirituosengeschäft, als er plötzlich einen schweren Herzinfarkt erlitt. Das teilte die Polizei von Portland mit. Videos einer Überwachungskamera zeigen den US-Amerikaner regungslos hinter dem Tresen liegend.

Ein Mitarbeiter und mehrere Kunden eilten unverzüglich herbei. Ein weiterer Kunde gab vor, ebenfalls helfen zu wollen und tastete den Puls von Hay. Doch dann ließ er ihn zurück und begab sich in das Büro des Ladens. Dort durchsuchte er den Safe, stahl laut New York Post rund 800 US-Dollar (etwa 700 Euro) und verschwand, bevor jemand reagieren konnte.