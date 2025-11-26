Ein 57-jähriger Mann soll über drei Jahre hinweg den Tod seiner Mutter verheimlicht und sich als die Verstorbene ausgegeben haben, um weiterhin ihre Pension zu beziehen. Erst als ein neuer Personalausweis ausgestellt werden sollte und er als Frau verkleidet persönlich erschien, flog der Betrug auf.

Sohn kam als Mutter verkleidet ins Gemeindeamt Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie eine ältere Dame mit Gehstock, Pumps und Handtasche das Gemeindeamt betritt. Doch laut dem Nachrichtenportal Corriere della Sera wurde eine Angestellte des Einwohnermeldeamtes von Borgo Virgilio (Italien) misstrauisch, als vor ihr offenbar ein Mann in Frauenkleidung, mit Make-up und Perücke saß. Die Person gab sich als die 85-jährige Graziella Dall'Oglio, Witwe eines Arztes, aus.

Polizei wurde kontaktiert Die Mitarbeitende informierte ihre Vorgesetzten, die umgehend die Polizei verständigten. Ein Abgleich des neu vorgelegten Passfotos mit dem zehn Jahre alten Bild im abgelaufenen Personalausweis erhärtete den Verdacht. Trotz Clip-Ohrringen, Damenkleidung, Nagellack und Lidstrich sowie einer gewissen Ähnlichkeit waren die männlichen Gesichtszüge klar erkennbar.

57-Jähriger kassierte Rente von verstorbener Mutter Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich bei der verkleideten Person um einen arbeitslosen Krankenpfleger handelte, der seit Jahren die Witwenrente seiner verstorbenen Mutter kassierte. Auch die Steuererklärung soll er über Jahre im Namen von Graziella Dall’Oglio eingereicht haben.