Um Rente zu kassieren: Sohn verkleidet sich als tote Mutter
Ein 57-jähriger Mann soll über drei Jahre hinweg den Tod seiner Mutter verheimlicht und sich als die Verstorbene ausgegeben haben, um weiterhin ihre Pension zu beziehen. Erst als ein neuer Personalausweis ausgestellt werden sollte und er als Frau verkleidet persönlich erschien, flog der Betrug auf.
Sohn kam als Mutter verkleidet ins Gemeindeamt
Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie eine ältere Dame mit Gehstock, Pumps und Handtasche das Gemeindeamt betritt. Doch laut dem Nachrichtenportal Corriere della Sera wurde eine Angestellte des Einwohnermeldeamtes von Borgo Virgilio (Italien) misstrauisch, als vor ihr offenbar ein Mann in Frauenkleidung, mit Make-up und Perücke saß. Die Person gab sich als die 85-jährige Graziella Dall'Oglio, Witwe eines Arztes, aus.
Polizei wurde kontaktiert
Die Mitarbeitende informierte ihre Vorgesetzten, die umgehend die Polizei verständigten. Ein Abgleich des neu vorgelegten Passfotos mit dem zehn Jahre alten Bild im abgelaufenen Personalausweis erhärtete den Verdacht. Trotz Clip-Ohrringen, Damenkleidung, Nagellack und Lidstrich sowie einer gewissen Ähnlichkeit waren die männlichen Gesichtszüge klar erkennbar.
57-Jähriger kassierte Rente von verstorbener Mutter
Kurz darauf stellte sich heraus, dass es sich bei der verkleideten Person um einen arbeitslosen Krankenpfleger handelte, der seit Jahren die Witwenrente seiner verstorbenen Mutter kassierte. Auch die Steuererklärung soll er über Jahre im Namen von Graziella Dall’Oglio eingereicht haben.
Mumifizierter Körper der Mutter entdeckt
Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Ermittler den bereits mumifizierten Körper seiner Mutter in Schlafsäcken eingewickelt im Wäscheschrank. Laut Corriere della Sera nutzte der 57-Jährige offenbar seine Berufskenntnisse, um den Verwesungsprozess zu stoppen oder stark zu verlangsamen.
Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Betrug, Urkundenfälschung und Verbergung einer Leiche. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Mutter 2022 im Alter von 82 Jahren eines natürlichen Todes gestorben sein. Eine Obduktion soll nun endgültig klären, ob tatsächlich natürliche Ursachen vorlagen.
