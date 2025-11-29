Mädchen (9) stürzt aus dem dritten Stock - tot
Zusammenfassung
- Neunjähriges Mädchen stürzt in Bremen aus Fenster und stirbt trotz Rettungsmaßnahmen am Unfallort.
- Polizei schließt Fremdverschulden und Suizid aus, es deutet alles auf einen tragischen Unfall hin.
- Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Ursache, Einsatzort wurde abgesperrt und Sichtschutz errichtet.
Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstag in Bremen (Deutschland) aus einem Fenster gestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam für das Kind jede Hilfe zu spät - das Mädchen erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.
Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.
Polizei sperrte Einsatzort ab
Das Kind soll kurz vor 9 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein. Die Polizei sperrte den Einsatzort ab und errichtete eine Sichtschutzwand.
Um die genaue Ursache zu ermitteln, war auch die Kriminalpolizei vor Ort. Ein Sprecher der Polizei sagte gegenüber der Bild-Zeitung, dass ein Suizid ausgeschlossen werde. "Derzeit schließen wir auch ein Fremdverschulden aus. Es scheint sich um einen tragischen Unfall gehandelt zu haben."
