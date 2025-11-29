Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstag in Bremen (Deutschland) aus einem Fenster gestürzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen kam für das Kind jede Hilfe zu spät - das Mädchen erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.