Siebenjähriger nach Fenstersturz in Wien verstorben

Ein siebenjähriger Bub, der nach einem Fenstersturz am Samstagabend in Wien-Penzing in Lebensgefahr gewesen war, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Das teilte das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH Wien) am Dienstagnachmittag der APA auf Anfrage mit. Das Kind war aus dem zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in den Innenhof gefallen und hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Die Mutter hörte den Aufprall und entdeckte ihren schwer verletzten Sohn. Nach ersten Erhebungen sollen sich die 40-Jährige und ihre drei weiteren minderjährigen Kinder in der Wohnung aufgehalten haben. Laut Ermittlungsstand der Polizei war von einem Unfallgeschehen auszugehen, wie es am Montag hieß. Ob fahrlässiges Verhalten vorliegen könnte, müssten die weiteren Ermittlungen erst zeigen.