Mädchen (5) durch abstürzendes Kleinflugzeug in Turin getötet

Welche Vermutungen zur Absturzursache es aktuell gibt

Vermutet wird, dass Vögel in den Motor des Flugzeuges geraten sein könnte, was den Absturz verursacht haben könnte, berichteten italienische Medien. Die anderen Flugzeuge der "Frecce Tricolori" landeten erfolgreich auf dem Luftwaffenstützpunkt Collegno bei Turin. Die am Sonntag in Turin geplante Vorführung der "Frecce Tricolori", die inzwischen abgesagt wurde, ist ein beliebtes Event in Italien. Die Kunstflugstaffel zeichnet mit buntem Rauch die Farben der italienischen Flagge auf den Himmel.

Zuvor hatte sich am Samstagnachmittag ebenfalls in Turin ein weiterer Unfall ereignet. Ein Kleinflugzeug war bei der Landung von der Piste abgekommen und hatte sich überschlagen. In diesem Fall blieben die Piloten unverletzt.