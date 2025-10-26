Welt

Polizei-Coup nach spektakulärem Louvre-Raub: 2 Männer festgenommen

Drei Polizisten stehen vor dem Louvre und der Glaspyramide in Paris.
Einer der beiden Verdächtigen wurde am Pariser Flughafen Charles de Gaulle kurz vor dem Besteigen eines Flugzeugs gefasst.
26.10.25, 10:39
Nach dem aufsehenerregenden Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre hat die Polizei nach Angaben aus Justizkreisen zwei Verdächtige festgenommen. Zwei Vertreter der Ermittlungsbehörden sagten am Sonntag der AFP, die beiden Männer befänden sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und der Bildung einer kriminellen Vereinigung in Untersuchungshaft.

Zuvor hatten die Zeitung Le Parisien und das Magazin Paris Match berichtet, einer der beiden sei am Pariser Flughafen Charles de Gaulle kurz vor dem Besteigen eines Flugzeugs in Richtung Ausland gefasst worden.

