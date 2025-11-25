"Jahrhundertraub" im Louvre: Letztes Mitglied der Bande gefasst

Am Dienstagmorgen wurde ein vierter Mann im Rahmen der Ermittlungen zum "Jahrhundertraub" im Pariser Museum Louvre festgenommen. Der Verdächtige wurde laut TF1 im Ort Laval auf einer Baustelle festgenommen, wo er arbeitete. Es soll sich beim Festgenommenen um den zweiten Rollerfahrer handeln. Die Verbrecherbande hat E-Roller bei ihrer Flucht benutzt. Laut Polizei war der Mann das letzte Mitglied der Bande, nachdem im Louvre-Raub gefahndet wurde.

Zuvor waren bereits mehrere Männer der Bande festgenommen worden. Darunter war laut der Staatsanwältin Laure Beccuau auch ein Hauptverdächtiger. Zwei Verdächtige haben ihre Beteiligung an dem Diebstahl "teilweise zugegeben". Sie waren wegen schweren Diebstählen justizbekannt.