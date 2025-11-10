Rätsel um mysteriösen "Louvre-Detektiv" ist geklärt

Nachdem das Foto eines auffällig gekleideten jungen Mannes im 40er-Jahre-Look vor dem Pariser Louvre nach dem Museumseinbruch viral ging, ist das Rätsel um seine Identität gelöst. Es handelt sich einem Bericht des Spiegels zufolge um einen 15-jährigen Schüler aus Frankreich, der mit seiner Familie in der Nähe von Versailles wohnt. Pedro Elias Garzon Delvaux wollte an dem Vormittag nach dem Einbruch mit seiner Mutter das Museum besuchen, wie es in dem Bericht heißt.

"Detektivischste Detektiv, den ich je gesehen habe" Der Teenager hatte demnach nicht bemerkt, dass er fotografiert wurde, als er im Tumult nach dem Juwelendiebstahl neben den Polizisten vor dem Museum stand. Mit seinem eleganten Hut, Dreiteiler und Mantel wirkte er auf dem Schnappschuss für viele Internet-Nutzer wie ein Detektiv. Neben Komplimenten für seinen Stil gab es danach in sozialen Medien viele Spekulationen über seine Identität. "Der französische Detektiv, der beim jüngsten Juwelendiebstahl im Louvre in Paris vor Ort war, ist der detektivischste Detektiv, den ich je gesehen habe", schrieb etwa ein Nutzer auf der Plattform X.