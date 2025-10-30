Louvre-Einbruch: Fünf weitere Verdächtige festgenommen

Fünf neue Verdächtige sind nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre festgenommen worden. Unter den Festgenommenen sei auch ein Hauptverdächtiger, sagte Staatsanwältin Laure Beccuau dem Radiosender RTL.

Der Schmuck im Wert von geschätzt 88 Millionen Euro sei aber noch nicht wieder aufgetaucht. Zwei weitere Männer, die am vergangenen Wochenende festgenommen wurden, haben ihre Beteiligung an dem Diebstahl, der am 19. Oktober stattfand, bereits "teilweise zugegeben".