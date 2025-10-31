Graf von Paris bittet: "Gebt uns unsere Juwelen zurück"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Graf von Paris, dessen Urgroßmutter einst eine aus dem Louvre gestohlene Saphir-Tiara trug, hat die Räuber gebeten, die gestohlenen Juwelen unversehrt zurückzugeben - um des französischen Kulturerbes und um seiner Familie willen. "Gebt uns unsere Juwelen zurück, es ist noch Zeit", sagte Jean d'Orleans, ein direkter Nachfahre französischer Könige, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Ex-Juwelendieb schätzt, dass die Beute den Tätern nur wenige Millionen einbringt.

"Es ist sowohl persönlich als auch intim", sagte der 60-jährige d'Orleans, während er Familienfotos durchblätterte, auf denen seine Urgroßmutter, die Herzogin von Guise, 1931 die Tiara mit Ceylon-Saphiren und Diamanten trug. "Diese Juwelen wurden zu besonderen Anlässen, Familienfeiern und manchmal auch für bestimmte Porträts getragen", erklärte er. Ein weiteres Bild zeigt die Tiara, die d'Orleans' Großmutter Isabelle d'Orleans-Bragance 1984 bei der Hochzeit von Prinzessin Astrid von Belgien zum letzten Mal trug, bevor sie 1985 von seinem Großvater für 5 Millionen France an das Museum verkauft wurde.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Beute bleibt weiterhin verschwunden Der Diebstahl am helllichten Tag (19. Oktober) hat internationale Schlagzeilen gemacht. Es war der größte Diebstahl im Louvre seit die Mona Lisa im Jahr 1911 entwendet wurde. Die Polizei hat mittlerweile mehrere Festnahmen vorgenommen, das Diebesgut wurde aber bisher noch nicht sichergestellt. Ex-Top-Krimineller: Diebesgut bringt nur wenige Millionen Nach Einschätzung eines früheren französischen Top-Kriminelle werden die erbeuteten Juwelen den Tätern nur wenige Millionen Euro einbringen. Die Hehler würden den Tätern erklären, dass sie die Schmuckstücke im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro zerlegen und zerschneiden müssten, sagte der frühere Bankräuber und Juwelendieb David Desclos dem Sender RTL. "Sie schätzen den Wert und sagen: 'Du kannst dafür, sagen wir, drei, vier Millionen, maximal fünf Millionen von 88 Millionen bekommen.'"