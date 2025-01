Flammenhölle in Hollywood: "Es gab keine Vorwarnung für das Inferno"

Strahlender Sonnenschein begrüßte mich am Sonntag, der Montag und Dienstag wie auch der Rest der Woche waren mit Meetings verplant, das letzte fand Dienstagmittag statt. Auf der Rückfahrt zum Haus von Freunden, bei denen ich wohne, wenn ich in L.A. bin, kam die Nachricht von Bränden in den Pacific Palisades über den Äther.

Am Dienstag um 14 Uhr hätte ich mich mit Billy Bob Thornton treffen sollen. Um 13:30 Uhr schickte er ein SMS, in dem er schrieb, dass er mit seiner Familie gegen Norden fahren müsse, da sie sonst vermutlich nicht mehr rauskommen würden. Sein Haus ist/war in den Pacific Palisades. Den Nachmittag über verbrachte ich am Telefon mit all den vielen Freunden, die in verschiedenen Ecken dieser Stadt leben. Besonders jene, die in Malibu wohnen und in den letzten 30 Jahren unzählige Feuer überlebt, oft ihre Häuser danach wieder aufbauen mussten, ahnten die Gefahr und evakuierten, bevor sie von Polizei und Feuerwehr dazu gezwungen wurden.

Im Laufe des Nachmittags wurden die Windböen immer stärker, sie rissen Stromleitungen um, die das Feuer im trockenen Gestrüpp entzündeten. Die brennenden Glutstücke flogen und sprangen dann in andere Bereiche, oft über breite Straßen und sogar Freeways. Selbst noch gute 30 Kilometer entfernt, in Encino, der Gegend am Fuße der Hollywood Hills auf der San Fernando Valley-Seite, beschloss ich mein Abendessen mit einem guten Freund und Kollegen aus Frankreich nicht abzusagen und fuhr zum Restaurant in Toluca Lake. Der Strom an der Kreuzung fiel aus, kam jedoch wenige Sekunden später wieder zurück. Als ich aus dem Auto stieg, riss mich der Wind fast um. Eineinhalb Stunden später bekam er den nicht unerwarteten Anruf: als Nachrichtenreporter für Canal+ musste er einen Live-Einstieg machen, denn inzwischen war auch 10km in die andere Richtung, südlich von Pasadena, einem der ältesten Stadtteile ein Feuer ausgebrochen, das nun als Eaton Fire auf der ganzen Welt bekannt ist. Mein Kollege verbrachte die Nacht und auch die nächste keine 15 Meter vor den Flammen.

Der persönliche Verlust

Am Mittwoch gab es immer mehr Evakuierungen von Santa Monica bis Burbank, um 18 Uhr brach dann das Hollywood-Feuer aus, Häuser im Laurel Canyon, die auf Stelzen gebaut sind, explodierten in den Nachthimmel, das berühmte Hollywood Sign war in Gefahr, ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt noch intakt.