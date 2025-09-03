Tragödie in Lissabon: Historische Standseilbahn entgleist, 15 Tote

Beim Unglück einer bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind mindestens 15 Menschen getötet worden, wie CNN Portugal berichtet. Zuvor war von drei Todesopfern die Rede gewesen.

Standseilbahn in Lissabon entgleist: Ursache ungeklärt

Zudem wurden weitere Menschen verletzt, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Mittwochabend mit. Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.