Tragödie in Lissabon: Historische Standseilbahn entgleist, 15 Tote
Beim Unglück einer bei Touristen beliebten Standseilbahn in Lissabon sind mindestens 15 Menschen getötet worden, wie CNN Portugal berichtet. Zuvor war von drei Todesopfern die Rede gewesen.
Standseilbahn in Lissabon entgleist: Ursache ungeklärt
Zudem wurden weitere Menschen verletzt, teilten die örtlichen Rettungsdienste am Mittwochabend mit. Die historische Bahn in der portugiesischen Hauptstadt war aus zunächst ungeklärter Ursache entgleist und verunglückt. Fernsehbilder zeigten die schwer beschädigten Waggons, aus denen Rettungskräfte Menschen bargen.
"Ascensor da Gloria": Eine der bekanntesten Touristenattraktionen in Lissabon
Auch Portugals Präsident Portugals Marcelo Rebelo de Sousa teilte auf der Website seines Büros mir, dass mehrere Menschen ums Leben gekommen seien. Zudem gebe es zahlreiche Verletzte.
Die "Ascensor da Glória" genannte Bahn ist eine der bekanntesten Touristenattraktionen Lissabons und wurde bereits im 19. Jahrhundert in Betrieb genommen. Sie ist bei Einheimischen und Besuchern beliebt, da sie die Unterstadt Baixa mit dem hochgelegenen Stadtviertel Bairro Alto verbindet, das für sein Nachtleben bekannt ist.
