Lido von Venedig: Österreicher stürzt mit Auto ins Wasser

Ein Österreicher und sein Hund sind am Sonntagmorgen mit dem Auto am Lido von Venedig ins Wasser gestürzt und konnten gerettet werden.

Der Mann dürfte beim Auffahren auf eine Fähre offenbar wegen des dichten Nebels das Fahrzeug falsch manövriert haben. Der Pkw stürzte daraufhin samt Insassen ins Wasser, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.