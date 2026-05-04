Auto rast in Leipzig in Menschenmenge: Mindestens 2 Tote

Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Innenstadt von Leipzig im deutschen Bundesland Sachsen sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus zunächst unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Drei Personen sollen demnach schwer verletzt sein. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 33-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er sei von Einsatzkräften noch an seinem Fahrzeug gestellt und festgenommen worden, teilte die Polizei in der sächsischen Stadt mit. Er befinde sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Leipzig: "Keine Gefährdungslage mehr" Was die Opfer betraf, so sprach die Exekutive zunächst von mehreren Verletzten. Die Hintergründe des Geschehens waren noch unklar. "Wir haben noch nicht genau die Motivation, wir wissen noch nichts über den Täter", sagte Jung. Nach ersten Angaben fuhr der mutmaßliche Täter aus Richtung Augustusplatz kommend über die Grimmaische Straße, eine Einkaufsstraße, bis zum Markt. Auf Bildern war ein graues Auto mit beschädigter Kühlerhaube und zersplitterter Windschutzscheibe vor einem Poller zu sehen.