Nach Leichenfund in der Schweiz: 3 weitere Tote in Liechtenstein

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer im schweizerischen Sevelen Mittwochfrüh sind in einer Wohnung in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz am Nachmittag drei weitere Tote gefunden worden. Laut der Landespolizei handelt es sich dabei um Familienangehörige des zuvor unweit der Grenze aufgefundenen Mannes. Am Rheinufer in Sevelen, unweit der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein, war Mittwochfrüh nördlich der alten Rheinbrücke ein Toter aufgefunden worden.

Drei weitere Tote in Wohnung Beim Toten handelte es sich laut der St. Galler Kantonspolizei um einen 41-jährigen Liechtensteiner. Die Liechtensteiner Landespolizei führte daraufhin weitere Ermittlungen durch. In deren Verlauf wurden in einer Wohnung in der direkt auf der anderen Seite des Rheins liegenden Liechtensteiner Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote aufgefunden, wie die Landespolizei zu Weihnachten mitteilte. Die Leichen wurden gegen 16.25 Uhr entdeckt, teilte die Landespolizei am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.