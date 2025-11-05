Familiendrama in Villach: Vater und Sohn nach brutalem Angriff in Haft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurden zwei Männer im Alter von 39 und 63 Jahren in Villach festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt. Die beiden Beschuldigten sollen Anfang Oktober einen 41-jährigen Mann auf offener Straße brutal attackiert haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um den Vater und den Bruder des Opfers, alle drei sind armenische Staatsbürger. Die Festnahme erfolgte durch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe und der Streife "Viper Villach" an den jeweiligen Wohnadressen der Verdächtigen.

Brutaler Angriff auf offener Straße Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober 2025 gegen 12:20 Uhr in der Auer-v.-Welsbach-Straße in Villach. Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei Männer einen Passanten mutmaßlich mit Faustschlägen und Fußtritten attackierten. Die Verdächtigen sollen nach der mutmaßlichen Tat mit einem Auto geflohen sein und den schwer verletzten Mann zurückgelassen haben. Aufmerksame Zeugen notierten das Kennzeichen des Fahrzeugs und alarmierten die Polizei. Das verletzte Opfer hatte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt.