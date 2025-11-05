Familiendrama in Villach: Vater und Sohn nach brutalem Angriff in Haft
Zusammenfassung
- Zwei Männer (Vater und Sohn) wurden nach einem brutalen Angriff auf einen Familienangehörigen in Villach festgenommen und inhaftiert.
- Der Angriff ereignete sich am 2. Oktober 2025 auf offener Straße, wobei das Opfer schwer verletzt wurde und die Täter mit dem Auto flohen.
- Nach Ermittlungen und Zeugenaussagen wurden die Tatverdächtigen festgenommen; die Hintergründe der Tat werden weiter untersucht.
Nach umfangreichen Ermittlungen wurden zwei Männer im Alter von 39 und 63 Jahren in Villach festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.
Die beiden Beschuldigten sollen Anfang Oktober einen 41-jährigen Mann auf offener Straße brutal attackiert haben. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um den Vater und den Bruder des Opfers, alle drei sind armenische Staatsbürger. Die Festnahme erfolgte durch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe und der Streife "Viper Villach" an den jeweiligen Wohnadressen der Verdächtigen.
Brutaler Angriff auf offener Straße
Der Vorfall ereignete sich am 2. Oktober 2025 gegen 12:20 Uhr in der Auer-v.-Welsbach-Straße in Villach. Mehrere Zeugen beobachteten, wie zwei Männer einen Passanten mutmaßlich mit Faustschlägen und Fußtritten attackierten. Die Verdächtigen sollen nach der mutmaßlichen Tat mit einem Auto geflohen sein und den schwer verletzten Mann zurückgelassen haben. Aufmerksame Zeugen notierten das Kennzeichen des Fahrzeugs und alarmierten die Polizei. Das verletzte Opfer hatte sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort entfernt.
Ermittlungen führten zur Festnahme
An der Zulassungsadresse des Fahrzeugs trafen Polizisten auf eine Frau und zwei Männer. Die Frau gab an, dass es sich bei dem Verletzten um ihren 41-jährigen Sohn handle und nannte ihren Ehemann und ihren anderen Sohn als mutmaßliche Täter. Das schwerverletzte Opfer wurde in seiner Wohnung angetroffen und musste stationär ins LKH Villach eingeliefert werden.
Die Tatverdächtigen verweigerten zunächst die Aussage und wurden anfänglich auf freiem Fuß angezeigt. Aufgrund der Intensität des Angriffs sowie des hohen Gewaltpotenzials wurde nach Abschluss der Ermittlungen eine Festnahmeanordnung erwirkt. Die weiteren Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.
