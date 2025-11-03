Pkw-Lenker (18) betrunken: Schwerer Unfall in Kärnten

Ein 18-jähriger Alkolenker verursachte Sonntagabend einen schweren Unfall in Himmelberg (Bezirk Feldkirchen): Der Mann verlor kurz vor 22 Uhr auf der Turracher Straße in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und krachte gegen die Leitschienen.

Bei dem Unfall erlitt der 18-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und musste in das Landeskrankenhaus Villach gebracht werden, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten am Montag. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei eine "mittlere Alkoholisierung", der Führerschein wurde ihm abgenommen.