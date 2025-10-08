Schwerer Unfall in Kärnten: Auto stürzt mehrere Meter von Brücke

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend im Stadtgebiet von Villach.

Ein Autofahrer aus Villach durchbrach mit seinem PKW das Geländer einer Brücke über den Warmen Bach und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Unfall geschah am 7. Oktober gegen 21:00 Uhr auf der Kärntner Straße B83 in Fahrtrichtung Villach. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend und teilweise unter Wasser zum Stillstand.