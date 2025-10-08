Schwerer Unfall in Kärnten: Auto stürzt mehrere Meter von Brücke
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagabend im Stadtgebiet von Villach.
Ein Autofahrer aus Villach durchbrach mit seinem PKW das Geländer einer Brücke über den Warmen Bach und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Unfall geschah am 7. Oktober gegen 21:00 Uhr auf der Kärntner Straße B83 in Fahrtrichtung Villach. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend und teilweise unter Wasser zum Stillstand.
Dramatische Rettungsaktion
Die alarmierten Einsatzkräfte trafen rasch am Unfallort ein und standen vor einer herausfordernden Aufgabe. Unter schwierigsten Bedingungen gelang es ihnen, den Fahrer aus dem teilweise im Wasser liegenden Fahrzeug zu befreien. Nach notärztlicher Erstversorgung und Reanimationsmaßnahmen wurde der Verunglückte ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Die Bergungsarbeiten erforderten ein umfangreiches Aufgebot an Rettungskräften. Die Hauptfeuerwache Villach war mit 35 Einsatzkräften vor Ort, unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf und Tschinowitsch/Turdanitsch mit neun weiteren Helfern. Zudem standen zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz. Die B83 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten rund zwei Stunden lang vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, bislang ist nicht bekannt, warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam.
