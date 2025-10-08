Autofahrer auf A2 wegen gefälschtem Kennzeichen gestoppt

Der 32-jährige Fahrer soll mit gefälschten Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Die mutmaßlich gefälschten Kennzeichen wurden von den Polizisten vorläufig sichergestellt.

Bei einer Routinekontrolle auf der A2 Südautobahn bei Villach haben Beamte der Autobahnpolizei am Montagabend einen rumänischen PKW gestoppt.

Kontrolle deckt Fälschung auf

Der Vorfall ereignete sich am 7. Oktober 2025 gegen 21:00 Uhr im Bereich Villach-Magdalen. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Villach Unregelmäßigkeiten an den Kennzeichen des rumänischen Fahrzeugs fest. Nach genauerer Überprüfung erhärtete sich der Verdacht auf eine Totalfälschung.

Rechtliche Konsequenzen

Für den Tatverdächtigen hat der Vorfall weitreichende Folgen. Auf Anordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde er in Schubhaft genommen. Zudem wird gegen ihn ein Aufenthaltsverbot erlassen. Wegen des Verdachts der Kennzeichenfälschung wird der 32-Jährige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der mutmaßlichen Fälschung dauern an.