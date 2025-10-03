Von Vater und Bruder verprügelt: 41-Jähriger im Spital

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag in Villach offenbar von seinem eigenen Vater und einem Bruder auf offener Straße verprügelt worden. Die Täter und auch der Attackierte flüchteten, sie alle wurden aber später ausgeforscht. Der 41-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Gegen 12.20 Uhr hatten mehrere Zeugen beobachtet, wie zwei Männer auf offener Straße einen Passanten mit Faustschlägen und Fußtritten verletzten. Kurz nach der Attacke fuhren die zwei Tatverdächtigen mit einem Auto weg und ließen den offensichtlich verletzten Mann liegen. Zeugen notierten sich das Kennzeichen und alarmierten die Polizei. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete aber auch das Opfer.

Über Zulassungsadresse ausgeforscht

An der Zulassungsadresse des Autos trafen Polizisten auf eine Frau und zwei Männer aus Armenien. Dabei gab die Frau an, dass es sich bei dem Verletzten um ihren 41-jährigen Sohn handle. Als Täter nannte sie ihren 63-jährigen Mann und ihren anderen Sohn, einen 39-Jährigen. Nachdem nun auch die Wohnadresse des Opfers bekannt war, wurde die Rettung dorthin beordert, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Beide tatverdächtigen Männer verweigerten die Aussage. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß, angezeigt.