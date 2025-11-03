Betrunkener Kärntner raste Polizei mit fast 200 km/h davon

Ein betrunkener 41-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend in Kärnten eine wilde Verfolgungsjagd mit einem Großaufgebot der Polizei geliefert. Bei der Verfolgung, die von St. Veit an der Glan bis nach Klagenfurt führte, beschleunigte der Mann sein Auto bis auf fast 200 km/h, rammte ein Polizeiauto und setzte 40 weitere Verwaltungsübertretungen. Er wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Exekutive war gegen 20.45 Uhr von mehreren Anrufern verständigt worden, dass ein offensichtlich betrunkener Mann mit dem Auto in St. Veit unterwegs sei. Als die Beamten den Lenker ausfindig machten und anhalten wollten, wich dieser dem Streifenwagen über eine Tankstelle aus. Er raste mit bis zu 120 km/h durch das Ortsgebiet in Richtung Glandorf und fuhr schließlich auf die Schnellstraße in Richtung Klagenfurt auf, wo er bei regennasser Fahrbahn auf eine Geschwindigkeit von beinahe 200 km/h beschleunigte.