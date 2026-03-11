USA

Leiche lag tagelang in Volksschule: Lehrerin (†75) tot aufgefunden

Der Leichnam einer Mathematiklehrerin wurde in einer US-amerikanischen Schule, in der sie unterrichtete, gefunden.
Selma Tahirovic
11.03.2026, 15:18

Klassenzimmer mit mehreren Tischen und einer grünen Tafel

Am 9. März musste die Schulgemeinschaft der Arundel Elementary School in Baltimore (Maryland) schwere Nachrichten verkraften: Die 75-jährige Lehrerin Deborah Tolson wurde tot in dem Bildungsgebäude aufgefunden. Berichten zufolge soll ihre Leiche tagelang in der Schule gelegen haben. 

Lehrerin lag übers Wochenende tot in Schule

Tolson wurde vor Unterrichtsbeginn aufgefunden, kurz darauf wurde die Polizei verständigt. Die Schüler und Schülerinnen wurden um 10:15 Uhr nach Hause geschickt, um zu trauern. Zuletzt unterrichtete die US-Amerikanerin als Förderlehrerin Mathematik an der Arundel Elementary School. Insgesamt 23 Jahre lang war die Pädagogin im Bildungssektor tätig. 

Wie die Schuldirektorin Kerry-Ann Malcolm in einem Brief an die Schulgemeinschaft verkündete, arbeitete die 75-Jährige sieben Jahre lang an der Schule und soll "über das Wochenende" auf dem Gelände verstorben sein. 

"Als eine Säule der Schulgemeinschaft war sie sowohl bei den Schülern als auch bei den Mitarbeitern sehr beliebt", heißt es in dem Schreiben. 

Die Schule würde den Kindern psychologische Betreuung zur Verfügung stellen. 

Was war die Todesursache? 

Ein Sprecher des Büros des obersten Gerichtsmediziners des Bundesstaates bestätigte gegenüber People, dass Tolson eines natürlichen Todes gestorben sei. Dem Expertenteam zufolge soll ein Schlaganfall ihr Ableben verursacht haben.  

Kommentare