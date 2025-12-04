Eine ehemalige Lehrerin aus Mobile (Alabama) wurde am 3. Dezember verhaftet, nachdem ein Video von ihr im Netz verbreitet wurde. In der Aufnahme ist zu sehen, wie die 44-jährige Nicole Staples ihren eigenen zwölfjährigen Sohn anschreit und schlägt.

Wegen Missbrauch angeklagt Wie Fox 10 berichtet, soll Staples ihren Sohn mehr als 20 Mal mit einem Gürten geschlagen haben. Nachdem das Video im Netz geteilt wurde, meldete die Schule, in der Staples beschäftigt war, die Aufnahmen bei der Polizei. Die 44-Jährige wurde wegen vorsätzlichen Missbrauchs eines Kindes unter 18 Jahren angeklagt. Am selben Tag kam sie gegen eine Kaution in Höhe von 7.500 US-Dollar (cira 6.429 Euro) frei. Die Angeklagte soll am Freitag zu einer formellen Anhörung über die Freilassung gegen Kaution im Gericht erscheinen.

Sohn berichtet von Misshandlungen Jackson Staples, der zweite Sohn der 44-Jährigen, erklärte gegenüber Fox 10, dass er das Video am Dienstag zugeschickt bekommen und an die Schule seiner Mutter weitergeleitet hat: "Ich bin nicht der Meinung, dass sie an der Schule arbeiten oder meinen kleinen Brüdern so etwas antun sollte. Sie hat das mein ganzes Leben lang mit mir gemacht, und ich bin jetzt 24." Der junge Mann lebt nicht mehr bei seiner Mutter und seinem kleinen Bruder. Wie er genau zu den Aufnahmen kam, ist unklar. Laut Staples soll die Misshandlung passiert sein, nachdem der Zwölfjährige angeblich die Küche nicht richtig gereinigt habe. Der Bub soll jetzt bei seiner Tante in Baldwin County wohnen.