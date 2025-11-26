29 Stunden: Längster Direktflug der Welt startet Anfang Dezember

Die chinesische Fluggesellschaft China Eastern bietet ab kommender Woche den längsten Direktflug der Welt an - allerdings nicht nonstop. Es gibt einen technischen Zwischenstopp in Auckland, Neuseeland. Ab dem 4. Dezember fliegt die Airline zweimal wöchentlich von der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Argentiniens Regierung genehmigte die neue Verbindung am Mittwoch per Veröffentlichung im Amtsblatt.

Shanghai und Buenos Airlines liegen sich auf dem Globus fast genau gegenüber. Für die 20.000 Kilometer lange Strecke kalkuliert China Eastern 25,5 Stunden für den Hinflug und 29 Stunden für den Rückflug.