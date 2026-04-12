Mindestens 30 Menschen sind am Samstag (Ortszeit) bei einer Massenpanik im ländlichen Norden Haitis ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden mit. Jean Henri Petit, Leiter des Zivilschutzes im Departement Nord von Haiti, sagte, die tragischen Vorfälle hätten sich in der Zitadelle von La Ferrière ereignet, einer Festung aus dem frühen 19. Jahrhundert, die kurz nach der Unabhängigkeit Haitis von Frankreich erbaut wurde. Die Zahl der Toten könnte noch steigen, wurde gewarnt.

Die Festung ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen Haitis. Sie war laut Petit am Samstag mit Schülern und Besuchern überfüllt, die gekommen waren, um an den jährlichen Feierlichkeiten an dieser UNESCO-Weltkulturerbestätte teilzunehmen. Petit sagte, die Massenpanik habe sich am Eingang des Geländes ereignet, und der Regen habe die Katastrophe noch verschlimmert.