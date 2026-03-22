Welterbe: Internationale Unesco-Botschafter planen Heumarkt-Besuch

Bevor Mitte Mai der Song Contest in Wien gastiert, haben sich – deutlich weniger lautstark – hochrangige Gäste angesagt: Wie dem KURIER aus gut informierten Quellen bestätigt wurde, beabsichtigen die UNESCO-Botschafter mehrerer Länder, sich in der Endlos-Causa Heumarkt „selbst ein Bild machen zu wollen“. Und zwar vor Ort. Der Grund: Bei der nächsten UNESCO-Sitzung im südkoreanischen Busan im Juli dieses Jahres soll endlich die Entscheidung fallen, ob das historische Zentrum Wiens von der Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten gestrichen wird. Dass die Wiener Innenstadt überhaupt auf der Liste steht, hat – wie vielfach berichtet – mit dem Heumarkt-Bauprojekt zu tun. Investor Michael Tojner will sein dortiges Hotel Intercontinental sowie das angrenzende Areal erneuern. Der Rechtsstreit, der seit Jahren tobt, füllt mittlerweile ganze Bücher. Eine zweifelhafte Rolle in der Causa spielt der Denkmalbeirat ICOMOS (Internationaler Rat für Denkmalpflege). Er fungiert als eine Art Beratungsgremium des UNESCO-Welterbekomitees, das seinerseits über die Rote Liste entscheidet.

In der Realität hat sich ICOMOS in den vergangenen Jahrzehnten eine mächtige Position erarbeitet: Der Rat erstellt jene „Draft Decision“, auf Grundlage derer das Welterbekomitee bei den Sitzungen seine Überlegungen anstellt, ob eine Welterbestätte weiter auf der Liste verbleibt oder aber von ihr gestrichen wird. Allerdings: Ob ICOMOS mit der übertragenen Verantwortung immer so sorgsam umgeht, darüber scheint man sich international nicht mehr ganz sicher zu sein. Wie zu hören ist, sprechen hochrangige UNESCO-Vertreter aus dem Ausland mittlerweile von „dubiosen Strukturen und Verzögerungstaktiken“, mit denen ICOMOS seine eigene Existenz abzusichern versuche. Sprich: Statt an Lösungen für die gefährdeten Welterbestätten mitzuarbeiten, stelle ICOMOS „immer neue Forderungen“, damit die Stätten auf der Roten Liste verbleiben. Das Gremium beschaffe sich auf diese Weise selbst Arbeit für die nächsten Jahre, lautet der Vorwurfe. Der Heumarkt, wo sich die ICOMOS-Experten auch nach mehreren Adaptierungen des Bauprojekts nicht zufrieden zeigen, ist dabei nur eines von vielen Beispielen. Auch in anderen Fällen erzählt man sich, dass die Streichung von der Liste bewusst von ICOMOS verzögert wurde.

So stand der senegalesische Nationalpark Niokolo-Koba ab 2007 auf der Liste, bevor es 2024 – nach 17 Jahren – gelang, ihn zu streichen. In Ägypten galt die Pilgerstätte Abu Mena gar von 2001 bis 2025 als gefährdet. Der neue UNESCO-Generaldirektor, der Ägypter Khalid El-Enany, kennt als einstiger Minister für Tourismus und Altertümer die schwerfälligen Verfahren wohl noch aus eigener Erfahrung. Innerhalb des Welterbekomitees, dem diplomatische Vertreter aus 21 Ländern angehören, ist angesichts der Causa Heumarkt die Skepsis gegenüber ICOMOS jedenfalls weiter gewachsen, wie dem KURIER aus dem Umfeld bestätigt wird. Die Angaben von ICOMOS würden als „widersprüchlich“ wahrgenommen; teils seien „Informationen sogar ganz weggelassen worden“ – etwa mit Blick auf die vieldiskutierten Sichtachsen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Rendering Der Heumarkt mit Eislaufverein und Konzerthaus: Die Renderings zeigen das Areal nach der Umgestaltung – Sommer (Aufmacherbild) wie

Winter.

Im Fokus steht einmal mehr der Canaletto-Blick Im Fokus der Welterbehüter steht ja vor allem der sogenannte Canaletto-Blick (vom Oberen Belvedere aus), den manch einer in Gefahr sieht. (Die Debatten, ob es ihn je gab, füllen weitere Bücher.) Dass andere wichtige Blickwinkel und Sichtachsen, die sich mit dem Hotel-Neubau sogar verbessern würden (darunter etwa die Perspektive Lothringerstraße), in der Beurteilung weitgehend unbeachtet bleiben, ärgert Befürworter des Projekts seit Langem. Gleich mehrere Vertreter des Welterbekomitees, das in Busan über den Verbleib Wiens auf der Roten Listen entscheidet, wollen sich nun vor der Sitzung „selbst ein Bild“ von der Lage in Wien machen. Zu den 21 Mitgliedsländern des Komitees zählen derzeit etwa Aserbaidschan, Bangladesch, Senegal, Türkei, Schweiz und Südkorea. Welche Botschafter in Wien zu erwarten sind, ist nicht bekannt. Wie zu hören ist, sei mit einer „namhaften Abordnung“ zu rechnen.