Bizarr: Schwimmende Schweine im kroatischen Meer
Sind Wildschweine in Gefahr oder auf Nahrungssuche, bewegen sie sich nicht nur an Land, sondern auch im Wasser äußerst geschickt voran. Ähnlich wie Hunde treiben sie sich mit Paddelbewegungen voran und können sogar lange Strecken im Meer zurücklegen.
Wildschweinplage in mehreren Ortschaften
In Mali Lošinj in der nördlichen Adria wurden Einheimische Zeugen, wie eine Herde Wildschweine im Meer schwamm. In einigen Videos ist zu sehen, wie schnell sich die Tiere fortbewegen können.
Bereits im August berichteten kroatische Medien über eine Wildschweinplage in mehreren Ortschaften, unter anderem auch in der Nähe von Dubrovnik, wo die Tiere bis in die Gärten und Häuser der Einwohner vordrangen.
Den Einwohnern und Touristen wird geraten, Abstand zu den Tieren zu halten. Im Meer dürfen Wildschweine nicht gejagt werden, da das Gewässer rechtlich nicht als Jagdrevier gilt.
In der Region Kvarner Bucht und an der Küste sind Wildschweine schon lange keine Seltenheit mehr. Seit Jahren kämpfen die Einheimischen mit diesem Problem, weshalb es in Opatija, Kostrena und Rijeka immer wieder zu Schüssen auf Wildschweine kommt.
