Bizarr: Schwimmende Schweine im kroatischen Meer

Sind Wildschweine in Gefahr oder auf Nahrungssuche, bewegen sie sich nicht nur an Land, sondern auch im Wasser äußerst geschickt voran. Ähnlich wie Hunde treiben sie sich mit Paddelbewegungen voran und können sogar lange Strecken im Meer zurücklegen.

Wildschweinplage in mehreren Ortschaften

In Mali Lošinj in der nördlichen Adria wurden Einheimische Zeugen, wie eine Herde Wildschweine im Meer schwamm. In einigen Videos ist zu sehen, wie schnell sich die Tiere fortbewegen können.

Bereits im August berichteten kroatische Medien über eine Wildschweinplage in mehreren Ortschaften, unter anderem auch in der Nähe von Dubrovnik, wo die Tiere bis in die Gärten und Häuser der Einwohner vordrangen.