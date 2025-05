Kroatien: Seltene Speerfisch-Sichtung sorgt für Aufregung

Nach offiziellen Angaben ist er die einzige Art aus dieser Familie, die in der Adria nachgewiesen wurde. Charakteristisch für den Fisch sind seine längliche Körperform, seine lange Rückenflosse sowie sein runder "Speer".

Sie jagen an der Wasseroberfläche, zumeist in Gruppen, doch im kroatischen Makarska wurde nun ein einsamer Fisch gesichtet. In einem Clip, der mehr als eine Million Aufrufe verzeichnet, ist zu sehen, wie sich der Fisch dem Ufer nähert. Anwohner wollten das Tier offenbar vertreiben und bewarfen es mit Steinen. Der Speerfisch zog sich daraufhin blitzschnell zurück und schwamm ins offene Meer.