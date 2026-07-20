Kroatien: Touristen finden Louis-Vuitton-Tasche mit 45.000 Euro und werden verhaftet

Ein Spaziergang auf der kroatischen Insel Lošinj endete für zwei Touristen mit einer Festnahmen. Die beiden Männer aus Tschechien sollen eine Louis-Vuitton-Tasche auf der Straße gefunden haben, in der sich mehr als 45.000 Euro Bargeld befunden haben sollen. Das berichtete das kroatische Onlineportal Burin. Den Fund haben die Männer aber nicht bei der Polizei abgegeben. Bei einer Polizeikontrolle wurden die Männer festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Die Behörden werfen ihnen vor, den Fund unterschlagen zu haben.

Laut dem kroatischen Medium befanden sich in der Tasche neben dem Bargeld auch persönliche Gegenstände des Besitzers. Darunter zwei Geldbörsen sowie Gegenstände seiner Kinder. In einer der Geldbörsen sollen sich zusätzlich 300 Euro befunden haben. Laut Burin fehlten bereits 6.100 Euro, als die beiden Männer von der Polizei kontrolliert wurden. Es konnten nur noch 39.200 Euro sichergestellt werden.