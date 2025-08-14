Kroatien: Delfin grausam getötet - "menschlicher Einfluss" vermutet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Forscher haben das tote Tier im Meer zwischen den Inseln Šolta und Brač nahe der Hafenstadt Split aufgefunden. Den Experten zufolge wurde das Tier gequält, bevor es seinen Verletzungen erlag. Um die genaue Todesursache zu ermitteln, wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet.

Mögliche Todesursache "scharfer Gegenstand oder Motorpropeller" Der Tintenfisch-Club Neum hat auf seiner Facebook-Seite Bilder des Tieres veröffentlicht. Zu sehen ist der Kadaver des Tieres, der an der Wasseroberfläche treibt. Seine Haut ist abgelöst und die Wunden am Körper sind deutlich zu erkennen. "In Zusammenarbeit mit unseren Fischern haben wir den Kadaver des Delfins untersucht und Verletzungen durch einen scharfen Gegenstand oder einen Motorpropeller festgestellt", heißt es in dem Beitrag. Dies würde einen menschlichen Faktor bestätigen.