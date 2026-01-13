Rund 90 Personen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Reederei Holland America Line sind am Norovirus erkrankt. Die "MS Rotterdam" war am 28. Dezember 2025 in Fort Lauderdale ausgelaufen, mit Stopps in Costa Rica, Jamaika, Kolumbien und Curaçao.

Insgesamt befanden sich 2.593 Passagiere auf dem Schiff, 81 davon erkrankten an dem Virus; auch acht der insgesamt 1.005 Besatzungsmitglieder steckten sich an, wie NBC News berichtet. Noroviren sind sehr ansteckend, die Erkrankung geht meist mit heftigem Erbrechen und Durchfall einher. Auch die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes litten unter "Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung", was eine "umfassende Desinfektion des Schiffes" erforderte, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in einer Erklärung mitteilte.