Horror-Kreuzfahrt: 90 Menschen an Virus erkrankt
Zusammenfassung
- Nahezu 90 Menschen an Bord der MS Rotterdam erkrankten während einer Kreuzfahrt an Norovirus, darunter 81 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder.
- Die Erkrankten wurden isoliert, das Schiff umfassend desinfiziert und Stuhlproben zur Untersuchung genommen, laut US-Gesundheitsbehörde CDC.
- Es ist bereits der zweite Norovirus-Ausbruch auf der MS Rotterdam innerhalb von elf Monaten; im Februar 2025 waren 169 Menschen betroffen.
Rund 90 Personen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Reederei Holland America Line sind am Norovirus erkrankt. Die "MS Rotterdam" war am 28. Dezember 2025 in Fort Lauderdale ausgelaufen, mit Stopps in Costa Rica, Jamaika, Kolumbien und Curaçao.
Insgesamt befanden sich 2.593 Passagiere auf dem Schiff, 81 davon erkrankten an dem Virus; auch acht der insgesamt 1.005 Besatzungsmitglieder steckten sich an, wie NBC News berichtet. Noroviren sind sehr ansteckend, die Erkrankung geht meist mit heftigem Erbrechen und Durchfall einher. Auch die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes litten unter "Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung", was eine "umfassende Desinfektion des Schiffes" erforderte, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in einer Erklärung mitteilte.
Zweiter Norovirus-Ausbruch auf Schiff
Als Maßnahmen nach dem Ausbruch des Virus' wurden Stuhlproben von erkrankten Passagieren und Besatzungsmitgliedern genommen und zur Untersuchung geschickt. Die Erkrankten wurden in Kabinen isoliert, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Reederei erklärte gegenüber NBC News, dass die meisten Erkrankungen einen milden Verlauf hatten; die Symptome der Betroffenen klangen rasch wieder ab. Nach Ende der Kreuzfahrt in Florida wurde das Schiff erneut umfassend gereinigt.
Für die MS Rotterdam ist es allerdings der zweite Norovirus-Ausbruch innerhalb von elf Monaten. Im Februar 2025 erkrankten 169 Menschen an Bord.
