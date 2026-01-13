Welt

Horror-Kreuzfahrt: 90 Menschen an Virus erkrankt

Kreuzfahrtschiff auf offener See
An Bord der "MS Rotterdam" hat sich ein Virus ausgebreitet. Dutzende Passagiere mussten in Isolation in ihren Kabinen bleiben.
13.01.26, 13:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Nahezu 90 Menschen an Bord der MS Rotterdam erkrankten während einer Kreuzfahrt an Norovirus, darunter 81 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder.
  • Die Erkrankten wurden isoliert, das Schiff umfassend desinfiziert und Stuhlproben zur Untersuchung genommen, laut US-Gesundheitsbehörde CDC.
  • Es ist bereits der zweite Norovirus-Ausbruch auf der MS Rotterdam innerhalb von elf Monaten; im Februar 2025 waren 169 Menschen betroffen.

Rund 90 Personen an Bord eines Kreuzfahrtschiffes der Reederei Holland America Line sind am Norovirus erkrankt. Die "MS Rotterdam" war am 28. Dezember 2025 in Fort Lauderdale ausgelaufen, mit Stopps in Costa Rica, Jamaika, Kolumbien und Curaçao.

Insgesamt befanden sich 2.593 Passagiere auf dem Schiff, 81 davon erkrankten an dem Virus; auch acht der insgesamt 1.005 Besatzungsmitglieder steckten sich an, wie NBC News berichtet. Noroviren sind sehr ansteckend, die Erkrankung geht meist mit heftigem Erbrechen und Durchfall einher. Auch die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes litten unter "Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung", was eine "umfassende Desinfektion des Schiffes" erforderte, wie die US-Gesundheitsbehörde CDC in einer Erklärung mitteilte.

Noroviren: "Es gibt keinen anderen Magen-Darm-Infekt, der so brutal ist"

Zweiter Norovirus-Ausbruch auf Schiff

Als Maßnahmen nach dem Ausbruch des Virus' wurden Stuhlproben von erkrankten Passagieren und Besatzungsmitgliedern genommen und zur Untersuchung geschickt. Die Erkrankten wurden in Kabinen isoliert, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Reederei erklärte gegenüber NBC News, dass die meisten Erkrankungen einen milden Verlauf hatten; die Symptome der Betroffenen klangen rasch wieder ab. Nach Ende der Kreuzfahrt in Florida wurde das Schiff erneut umfassend gereinigt. 

Für die MS Rotterdam ist es allerdings der zweite Norovirus-Ausbruch innerhalb von elf Monaten. Im Februar 2025 erkrankten 169 Menschen an Bord.

Norovirus auf Kreuzfahrtschiff: 101 Fälle gemeldet

Mehr zum Thema

Covid-19
kurier.at, bea  | 

Kommentare