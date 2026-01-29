Bei dem 168 Meter lange Luxuskreuzfahrtschiff Scenic Eclipse II kam es auf einer Antarktik-Expeditionsreise zu einem Zwischenfall: Das Schiff geriet im Rossmeer in immer dichter werdendes Packeis, blieb schließlich stecken und konnte aus eigener Kraft nicht mehr weiterfahren. Der Vorfall ereignete sich bereits am 17. Jänner, nun wurde offizielles Videomaterial von der Rettungsaktion veröffentlicht.

Kreuzfahrtschiff blieb im Packeis stecken

Daraufhin setzte die Schiffs-Crew einen Funkspruch ab und bat um Hilfe. Glücklicherweise war der US-amerikanische Eisbrecher Polar Star, der leistungsstärkste Eisbrecher der US-Küstenwache, zufällig in der Nähe. Dieser hatte gerade den 50. Jahrestag der Indienststellung und befand sich auf dem Weg in die Antarktis für die jährliche Eisbrecher- und Versorgungsmission "Operation Deep Freeze".

Wie die U.S. Coast Guard Pacific Area, die Küstenwache für den Pazifikraum, in einer Presseaussendung berichtet, musste der Eisbrecher das Kreuzfahrschiff zwei Mal umkreisen, um die dicke Eisfläche zu durchbrechen und eine Navigationsspur zu schaffen.