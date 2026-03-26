Behörden untersuchen derzeit die Todesumstände einer 54-jährigen Frau , die während einer Behandlung in einem Beauty-Salon einen "medizinischen Notfall" erlitt. Die Polizei von El Paso, Texas, untersucht den Fall laut dem US-Nachrichtensender News Nation als Ertrinkungstod.

Am 20. März gegen 17 Uhr wurden Rettungskräfte zum Foliage Hair Salon and Day Spa gerufen. Eine Angestellte wollte nach einer Kundin sehen, die sich gerade in einer Spa-Behandlung befand, und fand sie reglos sowie "nicht ansprechbar" vor. Medienberichten zufolge wurde die Frau umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später verstarb .

Laura Hajjar Rayborn , die Inhaberin des Kosmetikstudios, der unter anderem Haarschnitte, Massagen und Körperbehandlungen anbietet, erklärte, die 54-Jährige habe "während der Behandlung in unserer Einrichtung einen medizinischen Notfall erlitten". Als eine ihrer Mitarbeiterinnen einen routinemäßigen Kontrollgang durchführte, entdeckte sie die Kundin in diesem Zustand.

Möglicher Ertrinkungsfall

Rayborn betonte, vollumfänglich mit den Behörden zu kooperieren. Um welche Behandlung es sich genau handelte sowie weitere Details zu den Todesumständen wurden bislang nicht bekanntgegeben. "Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie werden wir keine persönlichen Details zu diesem Vorfall bekanntgeben", erklärte die Inhaberin des Salons.

Nach Angaben der Behörden wird der Fall derzeit als möglicher Ertrinkungsfall untersucht. Die endgültige Todesursache soll jedoch erst durch eine Autopsie geklärt werden.