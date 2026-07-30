Kongo: Mehr als 1.500 Ebola-Tote, Experten vermuten hohe Dunkelziffer

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo breitet sich rasch weiter aus. 1.521 Menschen sind seit Ende April an dem Virus gestorben, wie die kongolesische Regierung mitteilte. Die Zahl der im Labor bestätigten Infektionen stieg auf 3.442 an. Den Behördenangaben zufolge liegt die Todesrate derzeit bei 44 Prozent - das bedeutet, fast die Hälfte aller nachgewiesenen Ansteckungen endete tödlich.

Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen aus, die bisher nicht erkannt oder nicht gemeldet wurden. Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete.