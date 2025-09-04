2016 hinterließen zwei japanische Studentinnen eine Schmiererei am Kölner Dom - das löste in ihrer Heimat solche Beschämung aus, dass ihre Universität 10.000 Euro für einen neuen Wasserspeier spendete. Der Präsident der Kanagawa-Universität in Yokohama, Ryusuke Toda, überreichte Dombaumeister Peter Füssenich am Donnerstag symbolisch ein Modell des Fabelwesens, das bereits an einem der Türme installiert ist.

Die beiden Studentinnen hatten sich wie so viele Besucher auf der Aussichtsplattform des Südturms mit Namen verewigt und Fotos davon in ihren sozialen Netzwerken geteilt. Dies löste Bestürzung bei der Leitung ihrer Privatuniversität aus. Sie befürchtete einen Reputationsschaden und infolgedessen weniger Anmeldungen. Umgehend reiste eine Delegation nach Köln, um sich zu entschuldigen.

Uni-Präsident Ryusuke Toda sprach bei seinem jetzigen Besuch in einer auf Deutsch gehaltenen Rede von einem "großen Schock", den die "respektlose Handlung" ausgelöst habe. Dombaumeister Füssenich wies darauf hin, dass die Uni-Leitung die Schuld nicht etwa auf die beiden jungen Frauen abgeschoben habe, sondern sich vielmehr dafür entschuldigt habe, dass die Professoren ihnen offenbar nicht das Bewusstsein dafür vermittelt hätten, dass man so etwas nicht tun sollte.