Sakai: Wien verliert einen seiner besten Japaner

"Mit dem Sakai hat – ohne Übertreibung – Wiens bester Japaner eröffnet." Mit diesem Satz hieß der KURIER das Spitzenlokal im Jahr 2013 Willkommen. Jetzt, zwölf Jahre später, ist Schluss.

Das mit drei Hauben ausgezeichnete Lokal von Hiroshi Sakai in der Florianigasse im 8. Bezirk sperrt zu. Der Grund: Der Chef geht in Pension. In seinen Abschiedsworten auf der Website bedankt er sich bei seinen Gästen „für die langjährige Unterstützung, Wertschätzung und Begeisterung für die japanische Küche.“