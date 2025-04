Eichhörnchen fallen von Ästen: Ein Zeichen für ein drohendes Aussterben?

Als geschickte Kletterer verbringen sie ihre Zeit meist hoch oben in Bäumen - doch Eichhörnchen sind aus Sicht von Tierschützern zunehmenden Gefahren ausgesetzt.

Lenn pflegt mit anderen Helfern geschwächte und kranke Eichhörnchen in einer Auffangstation im brandenburgischen Teltow, nicht weit entfernt vom südwestlichen Berliner Stadtrand. Sobald die Tiere aufgepäppelt sind, werden sie wieder ausgewildert.

"Es ist dramatisch - bei den Hörnchen ist der langsame Beginn des Aussterbens da", sagt Tanya Lenn, Vorsitzende der Eichhörnchen-Hilfe Berlin/Brandenburg. Es sei zwar nicht so, dass es bald keine Eichhörnchen mehr geben werde.

Nach Angaben der Deutschen Wildtierstiftung gelten Eichhörnchen in Europa nicht als bedroht. Allerdings könne der Verlust von alten Laub-, Nadel- und Mischwäldern zu einem Rückgang der Bestände beitragen.

Der Klimawandel mache den Nagetieren zu schaffen, wobei noch viele Fragen offen seien, wie die Biologin Sinah Drenske vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in einem Podcast sagt. So sei noch unklar, welche Auswirkungen etwa eine fehlende Winterruhe auf die Eichhörnchen habe.

Eichhörnchen leiden wie andere Wildtiere unter anhaltender Trockenheit. Es könne dann vorkommen, dass sie vom Baum stürzen und dehydriert am Boden liegen, beschreibt Lenn. "Die Situation ist angespannt und ziemlich schlecht." Lenn appelliert, flache Schalen mit Wasser in den Garten oder auch auf Balkonen aufzustellen.

"Leute wollen alles so steril wie möglich"

Ohnehin seien viele Gärten und auch Parks nicht mehr so gut geeignet als Lebensraum für Eichhörnchen. "Es werden Bäume gefällt, Steingärten angelegt. Es muss alles ordentlich und gerade aussehen. Die Leute wollen es so steril wie möglich haben," sagt Lenn.

Auch im Garten ausgestreutes sogenanntes Blaukorn - ein Düngemittel - sei giftig für Eichhörnchen, Igel und Vögel. Darüber hinaus gebe es angesichts des sich veränderten Klimas recht warme Winter, so dass die Eichhörnchen in ihrer Winterruhe gestört seien. "Hörnchen brauchen Minustemperaturen", erklärt die Eichhörnchen-Retterin, die seit vielen Jahren in der Auffangstation engagiert ist. Ohne ausreichende Winterruhe steige der Stress für die Tiere, die dann anfälliger für Krankheiten seien.