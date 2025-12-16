Kleinflugzeug abgestürzt: Mindestens sieben Tote
Zusammenfassung
- Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe Toluca in Mexiko kamen mindestens sieben Menschen ums Leben, drei werden noch vermisst.
- Das Flugzeug, eine Cessna Citation mit zehn Insassen, war von Acapulco nach Toluca unterwegs, darunter befanden sich auch drei Kinder.
- Die Absturzursache ist noch unklar; der Pilot meldete einen Notfall, versuchte eine Notlandung, und am Boden brach ein Feuer aus.
Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mexiko sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die drei weiteren Insassen gelten noch als vermisst, wie der Zivilschutz des zentral gelegenen Bundesstaates México mitteilte.
Der Absturzort liegt in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca, unweit des dortigen Flughafens. Am Boden wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand verletzt, allerdings brach ein Feuer aus.
Flugzeug kracht in Lkw-Werkstatt
Das Geschäftsflugzeug, eine Cessna Citation, war in Acapulco an der Pazifikküste gestartet und sollte in Toluca landen, wie das Verkehrsministerium mitteilte. An Bord waren demnach zwei Besatzungsmitglieder und acht Passagiere - darunter laut Medienberichten drei Kinder.
In seiner letzten Kommunikation mit dem Kontrollturm rief der Pilot den Berichten zufolge "Wir stürzen ab!". Eine Überwachungskamera hielt die Sekunden vor dem Absturz aus der Ferne fest. Laut Augenzeugen versuchte der Pilot noch vergeblich, auf einem Fußballplatz zu landen. Stattdessen krachte die Maschine mit hoher Geschwindigkeit zu Boden und in eine Lkw-Werkstatt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.
Kommentare