Kleinflugzeug abgestürzt: Mindestens sieben Tote

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mexiko sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Die drei weiteren Insassen gelten noch als vermisst, wie der Zivilschutz des zentral gelegenen Bundesstaates México mitteilte.

Der Absturzort liegt in einem Industriegebiet nahe der Stadt Toluca, unweit des dortigen Flughafens. Am Boden wurde nach ersten Erkenntnissen wohl niemand verletzt, allerdings brach ein Feuer aus.