Fallschirm verfing sich an Flugzeug: Mann baumelte in 4.600 Metern Höhe

Im Norden Australiens ist ein Fallschirmspringer kurz vor dem Absprung an einer Klappe hängengeblieben. Der sich unkontrolliert öffnende Ersatzfallschirm verfing sich am Heck der Maschine, der Mann wurde ins Freie gerissen und baumelte sekundenlang in einer Höhe von 15.000 Fuß (knapp 4.600 Meter) unter dem Kleinflugzeug, wie in einem jetzt veröffentlichten Video der australischen Transportbehörde ATSB zu dem Vorfall vom September zu sehen ist.

Der Mann habe dann aber schnell die Seile des Ersatzfallschirms mit einem vor der Brust befestigten Messer durchtrennen können und seinen Hauptschirm aktiviert, heißt es in dem Abschlussbericht der Behörde dazu. Er sei schließlich mit lediglich leichten Verletzungen gelandet.