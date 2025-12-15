JetBlue-Flugzeug entgeht knapp Zusammenstoß mit Militärmaschine

Um gegen sogenannte "Narko-Terroristen" vorzugehen, setzen die USA in der Karibik und im Pazifik immer mehr auf das Militär. Neben zahlreichen Schiffen hat Amerika auch Militärflugzeuge in die Region entsandt. Wie die New York Times berichtet, soll ein Tankflugzeug der US-Luftwaffe am Freitag offenbar nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Airline JetBlue über der Karibik entgangen sein.

Der Pilot der Passagiermaschine soll via Funk mitgeteilt haben, dass er den Steigflug abbrechen musste, um eine Kollision zu verhindern. "Sie sind direkt in unsere Flugbahn eingeflogen. ... Sie haben ihren Transponder nicht eingeschaltet, das ist unerhört", sagte der Pilot. Ein Transponder ist ein elektronisches Gerät, das hauptsächlich dazu dient, die Position eines Flugzeugs zu bestimmen und seine Identifikation an die Fluglotsen zu übertragen.