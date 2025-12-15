JetBlue-Flugzeug entgeht knapp Zusammenstoß mit Militärmaschine
Zusammenfassung
- JetBlue-Flugzeug entgeht knapp einer Kollision mit einem US-Militärtankflugzeug über der Karibik, das offenbar ohne eingeschalteten Transponder flog.
- Der Passagierjet musste den Steigflug abbrechen, um eine Kollision zu verhindern, und meldete den Vorfall den Bundesbehörden.
- Das Pentagon äußerte sich bislang nicht, und laut Medienberichten gab es bereits mehrere ähnliche Vorfälle mit US-Militärmaschinen ohne Transponder.
Um gegen sogenannte "Narko-Terroristen" vorzugehen, setzen die USA in der Karibik und im Pazifik immer mehr auf das Militär. Neben zahlreichen Schiffen hat Amerika auch Militärflugzeuge in die Region entsandt. Wie die New York Times berichtet, soll ein Tankflugzeug der US-Luftwaffe am Freitag offenbar nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Airline JetBlue über der Karibik entgangen sein.
Der Pilot der Passagiermaschine soll via Funk mitgeteilt haben, dass er den Steigflug abbrechen musste, um eine Kollision zu verhindern. "Sie sind direkt in unsere Flugbahn eingeflogen. ... Sie haben ihren Transponder nicht eingeschaltet, das ist unerhört", sagte der Pilot. Ein Transponder ist ein elektronisches Gerät, das hauptsächlich dazu dient, die Position eines Flugzeugs zu bestimmen und seine Identifikation an die Fluglotsen zu übertragen.
Pentagon äußert sich bislang nicht
Das JetBlue-Flugzeug war am Freitag auf dem Weg von Curaçao nach New York, als es zu dem Vorfall kam. "Wir hatten gerade Verkehr direkt vor uns in einer Entfernung von weniger als fünf Meilen (etwa acht Kilometer). Es handelte sich um ein Luft-Tankflugzeug der US-Luftwaffe, das sich auf unserer Höhe befand", erklärte der Pilot.
Ein Sprecher von JetBlue sagte, dass der Vorfall den Bundesbehörden gemeldet wurde. Das Pentagon äußerte sich auf eine Anfrage von Associated Press nicht dazu.
Wie die New York Times berichtet, ist unklar, ob der Pilot das Militärflugzeug mit eigenen Augen gesehen hat oder ob er von einem Sensor der Maschine gewarnt wurde. Laut Times wurden bereits mehrere Vorfälle registriert, bei denen US-Militärmaschinen keinen Transponder eingeschaltet hatten.
