Bei der Notlandung eines Leichtflugzeugs südlich der Mannheimer Innenstadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitag drei Insassen verletzt worden. Das Flugzeug kam laut Polizei am Nachmittag mitten auf der Fahrbahn einer mehrspurigen Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs von Mannheim zu stehen.

Der 23-jährige Pilot wurde schwer verletzt . Die Ursache für die Notlandung war noch unklar. Das Flugzeug wurde abgeschleppt.

Die beiden weiteren Insassen, ein 37-jähriger Mann und die 23-jährige Lebensgefährtin des Piloten, trugen leichte Verletzungen davon. Sie konnten das Flugzeug verlassen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an dem einmotorigen Leichtflugzeug wird auf 400.000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Anfangs war die Behörde nach eigenen Angaben noch von einem Segelflugzeug ausgegangen.

Wegen der Notlandung war die üblicherweise viel befahrene Straße zeitweise in beide Richtungen gesperrt gewesen. Straßenbahnen mussten in Schrittgeschwindigkeit an der Unfallstelle vorbeifahren.