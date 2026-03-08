Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg in Deutschland ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.