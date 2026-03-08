Magdeburg

Wollte ihr Kind retten: Frau gerät unter Straßenbahn und stirbt

Die Frau dürfte versucht haben, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht.
08.03.2026, 13:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.

Zusammenfassung

  • Frau stirbt in Magdeburg beim Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten.
  • Sie stürzte ins Gleisbett und geriet unter eine einfahrende Straßenbahn, das Kind blieb unverletzt.
  • Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Zeugen, Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Bei dem Versuch, ihr Kind aus dem Gleisbett der Straßenbahn zu retten, ist eine Frau in Magdeburg in Deutschland ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. 

Demnach war am Samstagabend eine Straßenbahn gerade in die Haltestelle eingefahren, als die Frau ins Gleisbett stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Wiener Straßenbahn- und Buslinien werden schneller gemacht

Nach bisherigen Ermittlungen und ersten Zeugenaussagen hatte die Frau offenbar versucht, eines ihrer Kinder aus dem Gleisbett zu holen. Dabei verlor sie selbst das Gleichgewicht und stürzte. Das Kind blieb unverletzt. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren mehrere Notfallseelsorger vor Ort. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Deutschland
Agenturen, sif  | 

Kommentare