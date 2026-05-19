Ein tragischer Unfall kostete ein zweijähriges Mädchen das Leben: Als das Kind nach einem Spielzeug greifen wollte, das auf einer Kommode lag, kippte das massive Möbelstück auf sie. Mit ihrer ergreifenden Geschichte geht die Mutter nun an die Öffentlichkeit, um andere Eltern auf diese unterschätzte Gefahr instabiler Möbel aufmerksam zu machen.

Mädchen kletterte auf offene Schubladen von Kommode Der tödliche Unfall ereignete sich bereits am Morgen des 8. Jänners in Denton im US-Bundesstaat Texas. Taryn Cochran erklärte laut dem Mirror, dass der Tag zunächst wie jeder andere begonnen habe und sich schließlich zum "schlimmsten Albtraum aller Eltern" entwickelte. Ihre zweijährige Tochter wollte offenbar ein Spielzeug erreichen, das auf der antiken Kommode lag. Dabei nutzte das Mädchen die geöffneten Schubladen als Kletterhilfe. Das rund 36 Kilogramm schwere Möbelstück kippte daraufhin um und traf das Kind tödlich.

Möbelstück stürzte auf Kind Laut Cochran befand sich das Antiquitätenstück seit vielen Jahren in Familienbesitz und hatte nie Anlass zur Sorge gegeben. In einem Social-Media-Beitrag schrieb die 21-Jährige später: "Die Art und Weise, wie es passiert ist, hat mir unendliche Schuldgefühle und Scham bereitet." Der Unfall habe sich "so schnell und lautlos" ereignet, erinnerte sie sich. Sie hätte nie gedacht, dass das große und augenscheinlich stabile Möbelstück zur Gefahr werden könnte. "Die Schuld- und Schamgefühle haben mich fast völlig aufgefressen, weil ich weiß, dass mein Baby noch leben würde und ihre Schwester ihre beste Freundin hätte, wenn ich die Kommode gesichert hätte", wird Cochran vom Mirror zitiert.