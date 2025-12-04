Deutschland: Kind soll in Maßregelvollzug missbraucht worden sein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Maßregelvollzug Brandenburg/Havel soll ein Kind missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt wegen des Tatvorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern im Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel. Das deutsche Gesundheitsministerium wurde am 3. November informiert und erstattete am 10. November Strafanzeige. In der gesicherten Einrichtung sind Straftäter mit einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung untergebracht.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden Maßnahmen zur Aufklärung veranlasst. Am 4. und 6. November fanden anlassbezogene Prüfungen in der betroffenen Klinik statt. Weitere Details nannten weder das Ministerium noch die Staatsanwaltschaft. Diese teilte mit, dass wegen der laufenden Ermittlungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden.

Unklar, wie Kind in Einrichtung kam Offen ist unter anderem, wie das Kind in die Einrichtung gelangte und gegen wen ermittelt wird. Nach Informationen der Potsdamer Neuen Nachrichten soll es bereits vor mehreren Monaten zu dem Vorfall gekommen sein. Der Missbrauchsverdacht richtet sich laut Zeitung gegen Patienten, nicht gegen Beschäftigte der Klinik. Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. In Brandenburg gibt es zwei Einrichtungen dieser Art; am Standort Brandenburg an der Havel können laut Gesundheitsministerium 131 Patienten untergebracht werden.