Das Kind war offenbar in dem Auto vergessen worden, es sei "ohne Einwirkung Dritter" an Hyperthermie, also Überhitzung, gestorben, erklärte die Staatsanwaltschaft der rund 70 Kilometer südöstlich von Brüssel gelegenen Stadt Namur am Freitag mit Verweis auf die Gerichtsmedizin.

Es sei eine Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet worden, um die Umstände des Vorfalls genau zu untersuchen.