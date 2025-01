Katze im Flugzeug vergessen: "Mittens" wird Vielfliegerin

Mittens war am 13. Jänner eigentlich nur auf dem Weg mit ihrer Familie von Christchurch (Neuseeland) zu ihrem neuen Zuhause in Melbourne (Australien). Drei Stunden lang wartete ihre Besitzerin Margo Neas darauf, dass ihr Haustier entladen wurde. Doch von der Katze fehlte jede Spur.

Dann informierte das Bodenpersonal Neas, dass das Flugzeug nach Neuseeland zurückgekehrt sei - mit Mittens noch an Bord. Siebeneinhalb Stunden dauert der Rückflug. "Ich sagte: Wie kann das passieren? Wie kann so etwas passieren? Oh mein Gott“, so Neas.

Happy End für Mittens

Die Tiertransportfirma, mit der Neas die Reise von Mittens organisiert hatte, holte die Katze nach ihrer Rückkehr in Christchurch ab. Sie sorgte dafür, dass sie wieder ins Flugzeug stieg, um nach Melbourne zu fliegen - diesmal nur in eine Richtung. Air New Zealand entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, hieß es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft. Alle Kosten für Mittens’ Reise würden erstattet.

Mittens hatte zwar an Gewicht verloren, war aber ansonsten unversehrt. "Sie ist mir einfach in die Arme gelaufen, hat sich an mich gekuschelt und die größten Streicheleinheiten aller Zeiten bekommen“, sagte Neas. "Es war einfach eine große Erleichterung."