Kasachstan: 9 Kinder bei Brand ums Leben gekommen

Durch einen verheerenden Brand im Süden Kasachstans sind zwölf Menschen, darunter neun Kinder getötet worden. Drei Menschen seien bewusstlos aus einem brennenden Haus geborgen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tengrinews unter Berufung auf den Katastrophenschutz.

Der Unglücksort Algabas ist ein Dorf ganz im Süden des zentralasiatischen Landes; nächste große Stadt in 100 Kilometern Entfernung ist die usbekische Hauptstadt Taschkent.