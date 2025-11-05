Bosnien: Mindestens 10 Tote nach Brand in Pflegeheim
Zusammenfassung
- Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Tuzla, Bosnien, sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und rund 20 weitere verletzt worden.
- Das Feuer brach am Abend im siebten Stock des Gebäudes aus, wo Menschen mit Behinderung wohnen; die Brandursache ist noch unklar.
- Drei Verletzte werden auf der Intensivstation behandelt, sieben weitere wegen Kohlenmonoxidvergiftung in der Klinik versorgt.
Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Bosnien sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Laut bosnischen Medien könnte die Zahl der Opfer jedoch höher sein. Rund 20 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte die Einrichtung am Dienstag. Das Feuer brach demnach am Abend in dem Pflegeheim in Tuzla im Nordosten von Bosnien-Herzegowina aus.
Brandursache unklar
Aufnahmen von der Unglücksstelle zeigten Rauch aus einer der oberen Stockwerke aufsteigen. Das Feuer brach demnach im siebten Stock des Gebäudes aus, in dem sich Wohnungen für Menschen mit Behinderung befinden. Die Brandursache war zunächst unklar.
Das Feuer brach um 21.00 Uhr und sei eine Stunde später gelöscht worden, berichtete der Sender Federalna TV auf seiner Webseite. Drei Verletzte würden auf der Intensivstation behandelt. Nach Angaben seitens der Universitätsklinik Tuzla werden sieben Patienten wegen Kohlenmonoxidvergiftungen behandelt.
