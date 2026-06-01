Kurios: Rufe eines Papageis lösen Feuerwehreinsatz aus

Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben in Karlsruhe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mit Hilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag in die betroffene Wohnung im ersten Stock.