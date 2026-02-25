"Zum Märtyrer geworden": Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei

Beim Absturz eines türkischen Kampfflugzeuges vom Typ F-16 ist der Pilot ums Leben gekommen. Der Kontakt sei kurz nach dem Abflug in Balikesir Mittwochfrüh (Ortszeit) verloren gegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Eine Such- und Rettungsaktion sei eingeleitet und das Wrack geortet worden.