"Zum Märtyrer geworden": Pilot stirbt bei Flugzeugabsturz in der Türkei
Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Ursache für den Absturz des F-16-Kampfflugzeugs bekannt gegeben.
Zusammenfassung
- Beim Absturz eines türkischen F-16-Kampfflugzeugs nahe Balikesir kam der Pilot ums Leben.
- Das Verteidigungsministerium sprach der Familie des Piloten sein Beileid aus.
- Die Unfallursache wird nach Abschluss der Ermittlungen bekanntgegeben.
Beim Absturz eines türkischen Kampfflugzeuges vom Typ F-16 ist der Pilot ums Leben gekommen. Der Kontakt sei kurz nach dem Abflug in Balikesir Mittwochfrüh (Ortszeit) verloren gegangen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Eine Such- und Rettungsaktion sei eingeleitet und das Wrack geortet worden.
"Zum Märtyrer geworden"
Das türkische Verteidigungsministerium sprach der Familie des Piloten sein Beileid aus. "Unser Pilot ist zum Märtyrer geworden", erklärte das Ministerium. Die Ursache des Unfalls werde nach einer Untersuchung des Absturzes festgestellt werden.
